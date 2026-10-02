Hans Zimmer pone la banda sonora a un corto de animación para Turismo de Andalucía

Madrid, 2 de octubre de 2026. El compositor Hans Zimmer pone la banda sonora a 'The Surrender', un corto de animación creado por Ogilvy Spain para Turismo de Andalucía y que reinterpreta el patrimonio andaluz. La protagonista es Mitsuki, una joven japonesa que se refugia de la lluvia en unos recreativos de Tokio. Allí descubre un videojuego que le transporta a un universo donde debe superar los desafíos inspirados en las ocho provincias andaluzas. La música actúa como pilar fundamental de la obra. Zimmer firma un desarrollo sinfónico completo que acompaña a la protagonista. Con más de medio año de trabajo, la pieza convierte las provincias andaluzas en escenarios de videojuego mediante algunas de las técnicas más avanzadas de la producción audiovisual.