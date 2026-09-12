Hansi Flick se muestra satisfecho con el once actual: "si cambia algo iremos en mala dirección"

Barcelona, 12 de septiembre de 2026. El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, ha respondido en rueda de prensa a la pregunta de si el once actual es mejor que el del año pasado. "Sabemos que en el fútbol todo puede cambiar rápido" ha señalado el míster "me gusta la situación actual, pero tenemos que estar muy concentrados. Si cambia algo, iremos en mala dirección y eso es lo que no queremos". También ha añadido que su objetivo es seguir mejorando, ya que todos en el club tienen "este hambre por mejorar y creo que podemos hacerlo". Así se ha expresado en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga frente el Levante UD.