Hereu aboga por la excelencia y la ética en el turismo como modelo de transformación continua

Madrid, 23 de junio de 2026.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido durante la clausura del Foro Internacional Turium 2026 que "nos tenemos que autoimponer el camino hacia la excelencia, que siempre es dura, que implica método, sacrificio y mucho trabajo y mucha gestión", rechazando la complacencia de quienes consideran que "ya somos líderes, ya no hace falta transformar nuestro modelo". Hereu ha ilustrado esta postura con una referencia al futbolista Andrés Iniesta, asegurando que el jugador "marcaba goles, pero tenía aquella humildad de repensarse continuamente para seguir siendo líderes", una actitud que ha considerado fundamental para el sector turístico.