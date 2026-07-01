El hermano de Antonio Anglés asegura que es "inocente" y que se siente "muy positivo"

Valencia, 1 de julio de 2026. El hermano de Antonio Anglés (culpable del crimen de las niñas de Alcàsser), Mauri Anglés, ha asegurado, tras la celebración de la primera jornada del juicio, que es "inocente" y que se siente "muy positivo" tras la petición de Fiscalía de 27 años de cárcel por presunto autor, junto a otros cinco acusados, de un secuestro y tortura a un hombre en Montserrat (Valencia). Anglés ha señalado que habló con la víctima "hace tres años, no hace tres semanas", por unos terrenos que estaban a nombre de su cuñada.