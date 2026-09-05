Históricos del Rayo y aficionados se movilizan para reivindicar el estadio de Vallecas

Madrid, 5 de septiembre de 2026. Aficionados del Rayo Vallecano se han echado a las calles de Vallecas para reclamar un estadio "digno" y pedir la salida del presidente del club, Raúl Martín Presa, en plena escalada del enfrentamiento entre la entidad franjirroja y la Comunidad de Madrid por el estado del recinto. La movilización, convocada por Plataforma ADRV bajo el lema 'El Rayo es de Vallekas o no será', ha partido desde la Fuente de la Asamblea, junto a la Asamblea de Madrid, y ha terminado en el Estadio de Vallecas.