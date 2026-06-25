El Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio cumple 20 años

Madrid, 25 de junio de 2026. Más de 150.000 animales atendidos y 7.600 alumnos formados bajo un modelo único de enseñanza. Estos son los datos del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio, centro de referencia que celebra su 20 aniversario. Un centro pionero que se ha consolidado como uno de los grandes referentes en la atención veterinaria y en la formación práctica de los profesionales del sector. El Hospital combina excelencia académica, innovación tecnológica y experiencia clínica para evolucionar el modelo de formación universitaria hacia la práctica inspirada en entornos profesionales reales. Tras celebrar sus 20 años, el Hospital Clínico Veterinario seguirá impulsando la digitalización, la especialización y el liderazgo internacional para cumplir su estrategia 2030 y reforzar su posición como referente a nivel nacional y europeo.