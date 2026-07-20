El Hospital de Montilla amplía su capacidad con 16 nuevas consultas y 5,5 M€ de inversión.

Montilla (Córdoba), 20 de julio de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, acompañado por el alcalde del municipio cordobés de Montilla, Rafael Llamas, ha inaugurado este lunes la ampliación del Hospital de Montilla, dos nuevos edificios anexos al principal que suman 2.000 metros cuadrados para acoger las consultas externas, que están operativas desde mayo, los nuevos laboratorios y la zona de descanso del personal sanitario.