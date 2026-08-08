Hospital de Torrejón advierte sobre cómo el verano puede agravar la soledad no deseada

Madrid, 8 de agosto de 2026. El Hospital Universitario de Torrejón ha alertado sobre la importancia de detectar la soledad no deseada como uno de los principales retos para el bienestar de la población y reforzar las redes de apoyo por las consecuencias que puede tener en la salud. La psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Torrejón de Ardoz, Mariella Vilela, ha alertado sobre el incremento de soledad no deseada tanto en jóvenes como en personas mayores especialmente durante la época estival.