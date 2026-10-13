La hostelería vive en Madrid un puente del Pilar de récord con Shakira y la Hispanidad

Madrid, 13 de octubre de 2026. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, ha hecho una valoración positiva de este puente del Pilar en todo el país, destacando además que "Madrid ha tenido un momento dulce" debido a "dos conciertos muy importantes, el de Shakira y el de Sebastián Yatra", junto a la celebración del Día de la Hispanidad. Se suma además que "ha habido también buena climatología". "La verdad es que ha sido un momento de mucha actividad, buenos niveles de ocupación y la verdad es que se ha trabajado", ha señalado.