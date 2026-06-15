La IA y la incertidumbre global redefinen la formación de directivos y el liderazgo empresarial

Madrid, 15 de junio de 2026. La aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, la transformación de los modelos de negocio y la creciente incertidumbre global están redefiniendo el liderazgo empresarial y las necesidades de formación de los directivos. Cada vez más empresas y profesionales apuestan por la formación para desarrollar capacidades relacionadas con la adaptación al cambio, la gestión de equipos, la visión estratégica y el liderazgo humanista. En este contexto, Esade se sitúa entre las cinco mejores escuelas del mundo en programas abiertos para directivos, según el ranking Executive Education 2026 de Financial Times. La escuela ha reforzado su oferta en áreas donde las empresas detectan mayores brechas de capacidades, como inteligencia artificial, geopolítica, sostenibilidad, estrategia, transformación digital y liderazgo.