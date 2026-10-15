La IA transforma el desarrollo de las empresas con nuevos modelos de innovación tecnológica

Madrid, 15 de octubre de 2026. Con el objetivo de analizar cómo está evolucionando la inteligencia artificial y el impacto que está provocando en los modelos operativos de las compañías, la consultora estratégica Boston Consulting Group, junto a BCG X, su unidad especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de inteligencia artificial, ha celebrado una nueva edición de Moving Companies into the Future. Durante la jornada, se ha puesto el foco en la evolución desde casos de uso y herramientas aisladas hacia una integración más estructural de la inteligencia artificial en los procesos empresariales. El desarrollo de software, la evolución hacia modelos agénticos y el rediseño de procesos y formas de trabajo han sido algunos de los principales ámbitos abordados durante el encuentro. El encuentro también ha abordado las nuevas exigencias en materia de arquitectura tecnológica y gobernanza, así como la supervisión que exige esta tecnología a medida que adquiere un papel más transversal en la operativa y en las prioridades estratégicas de las compañías.