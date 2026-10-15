Publicado 15/10/2026 12:20:42 +02:00CET

La IA transforma el desarrollo de las empresas con nuevos modelos de innovación tecnológica

Madrid, 15 de octubre de 2026. Con el objetivo de analizar cómo está evolucionando la inteligencia artificial y el impacto que está provocando en los modelos operativos de las compañías, la consultora estratégica Boston Consulting Group, junto a BCG X, su unidad especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de inteligencia artificial, ha celebrado una nueva edición de Moving Companies into the Future. Durante la jornada, se ha puesto el foco en la evolución desde casos de uso y herramientas aisladas hacia una integración más estructural de la inteligencia artificial en los procesos empresariales. El desarrollo de software, la evolución hacia modelos agénticos y el rediseño de procesos y formas de trabajo han sido algunos de los principales ámbitos abordados durante el encuentro. El encuentro también ha abordado las nuevas exigencias en materia de arquitectura tecnológica y gobernanza, así como la supervisión que exige esta tecnología a medida que adquiere un papel más transversal en la operativa y en las prioridades estratégicas de las compañías.