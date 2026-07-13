Ibáñez (Compromís), a Rajoy: "Es evidente que es racismo"

Madrid, 13 de julio de 2026. El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha recurrido a un ejemplo para que el expresidente Mariano Rajoy "entienda" el asunto, tras la polémica por sus palabras en un artículo de opinión sobre los jugadores de la selección francesa de fútbol: "Un plato blanco es un plato blanco, y un plato negro es un plato negro; ambos son platos y pueden marcar goles", ha ilustrado para rebatir lo que, a su juicio, "no es una marianada, ni una marcianada, sino ideología de la profunda".