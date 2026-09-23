Ibáñez, sobre el desahucio de Maricarmen: "Fracasamos las administraciones"

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El portavoz de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, se ha referido al caso de Maricarmen y ha lamentado el fracaso de las administraciones y de la política para dar respuesta a su situación. Ibáñez ha asegurado que "fracasamos las administraciones, fracasa la política, la democracia y la sociedad", y también ha señalado a los policías que, según sus palabras, "no tienen objeción de conciencia". Ante esta situación, el portavoz de Compromís ha reclamado "una reflexión profunda" y ha pedido actuar de manera urgente. (Fuente: Congreso)