Ibáñez urge al Gobierno a tomar "decisiones valientes" tras el desahucio de Maricarmen

Madrid, 23 de septiembre de 2026. El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromis, Alberto Ibáñez, ha reaccionado tras la ejecución del desahucio de Maricarmen en Madrid, asegurando que "ha fracasado el Estado de Derecho y ha fracasado la política". "Hoy la sociedad civil organizada ha intentado resolver lo que no ha podido ni el Gobierno de Ayuso ni la ministra de Vivienda, por eso urjo al Gobierno a que tome decisiones valientes y una de ellas pasa porque expropie a este fondo Buitre y devuelva el piso a Mari Carmen", ha exigido el diputado. (Fuente: Congreso)