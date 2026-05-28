Ibercaja cumple 150 años como "actor clave" en el impulso económico y social de Aragón

Zaragoza, 28 de mayo de 2026. El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha destacado, durante la presentación de la exposición por el 150 aniversario de la entidad: "Somos un banco muy sólido, competitivo y moderno que, a la vez, mantiene su esencia corporativa, con una marcada vocación social y un firme compromiso con los territorios en los que operamos. Contamos con un modelo de negocio resiliente y rentable que practica una banca de relación con un modelo de servicio y asesoramiento experto e integral que consigue un alto nivel de satisfacción y de fidelidad de nuestros clientes, tanto particulares como empresas".