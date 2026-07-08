El Ibex 35 se derrumba tras las amenzas de Trump y el petróleo sube más de un 3%

Madrid, 8 de julio de 2026. El Ibex 35 pierde cerca de un 3%, hasta situarse en el borde de los 19.100 puntos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cargado nuevamente contra España afirmando que detendrá "completamente" el comercio bilateral por negarse a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. El precio del barril de petróleo registraba antes de la apertura de los mercados europeos subidas superiores al 3% para cotizar en niveles máximos desde finales de junio, después de que Estados Unidos haya lanzado "fuertes" ataques contra Irán en respuesta a las "agresiones" del país persa contra buques en el estrecho de Ormuz. (Fuente: Europa press/ebs/x/cedidas)