IE, ESIC y The Valley son las mejores escuelas de negocio con formación en IA

Madrid, 25 de junio de 2026. IE Business School, ESIC Business & Marketing School y The Valley Business & Tech School encabezan la lista de Forbes sobre las Escuelas de Negocio que mejor están respondiendo al reto de formar a los líderes empresariales para integrar la Inteligencia Artificial en sus empresas. Según el FMI, cerca del 40% de los empleos a nivel mundial estarán expuestos al impacto de la IA, una cifra que se puede elevar al 60% en las economías avanzadas. Ante este escenario, las escuelas de negocio han acelerado el rediseño de su oferta formativa. Las escuelas de negocio que aparecen en la lista de Forbes conforman un ecosistema formativo que refleja el compromiso del tejido académico español con la capacitación de los líderes del futuro.