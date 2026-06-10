IE University, UAX y Pontificia Comillas, las universidades más valoradas por las empresas

Madrid, 10 de junio de 2026. IE University, la Universidad Alfonso X el Sabio y la Universidad Pontificia Comillas repiten a la cabeza de la lista de universidades privadas más valoradas por las empresas elaborada por Forbes. Este ranking anual recoge las instituciones que mejor están conectando a sus estudiantes con las organizaciones que definirán su trayectoria profesional. La irrupción de la inteligencia artificial, la aceleración de la digitalización y la creciente necesidad de profesionales con capacidad de adaptación a nuevos paradigmas hacen de la colaboración universidad – empresa un elemento vertebrador del modelo de formación superior actual. El ranking lo completan la Universidad Europea y CUNEF en cuarta y quinta posición respectivamente. La Universidad de Navarra, ESIC Business & Marketing School, la universidad CEU San Pablo y la Camilo José Cela que cierra el ranking.