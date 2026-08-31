Igualdad y Protección Civil crearán un protocolo de emergencia migratoria

Madrid, 31 de agosto de 2026. El Ministerio de Igualdad y Protección Civil diseñarán un protocolo de emergencia migratoria con perspectiva de género tras la entrada masiva de extranjeros el 30 de julio en Ceuta. "La experiencia de Ceuta ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un protocolo estable de actuación ante emergencias migratorias que incorpore específicamente la perspectiva de género y la protección frente a la violencia contra las mujeres. Una línea de trabajo que ya estamos realizando conjuntamente con Protección Civil", ha asegurado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. (Fuente: Congreso)