El III Foro Iberoamericano de Turismo marca el rumbo en Honduras y da el testigo a Canarias

San Pedro Sula, Honduras, 4 de junio de 2026. La tercera edición del III Foro Iberoamericano de Turismo en San Pedro Sula (Honduras) finalizó con el broche que pusieron las instituciones organizadoras del mismo con la aprobación del "Compromiso de San Pedro Sula: del diálogo a la acción, capacidades sistémicas para la transformación turística en Iberoamérica". Esta segunda jornada se clausuró con el anuncio oficial de que Canarias será la sede de la próxima edición del Foro Iberoamericano de Turismo. (Fuente: Instituto Hondureño de Turismo)