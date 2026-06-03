El III Foro Iberoamericano de Turismo sitúa como nuevo reto la transformación de destinos

Madrid, 3 de junio de 2026. El III Foro Iberoamericano de Turismo ha reunido en San Pedro Sula, Honduras, a representantes institucionales, empresariales y académicos de toda la región para analizar los desafíos que marcarán el futuro del sector. La jornada ha arrancado con una reunión público-privada en la que responsables de administraciones, empresas y organismos internacionales han debatido sobre los principales retos del turismo iberoamericano y la necesidad de reforzar la colaboración entre los distintos actores del sector. Los debates han tomado como referencia los resultados de una encuesta realizada entre los "dinamizadores del turismo", una amplia representación de responsables de gobierno, empresas, instituciones académicas y organismos internacionales vinculados al sector. (Fuente: Instituto Hondureño de Turismo)