Illa anuncia un fondo de 25 millones para comprar pisos de familias en riesgo de desahucio

Barcelona, 29 de septiembre de 2026.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este martes que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente.
Lo ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament, donde ha anunciado distintas medidas ante la crisis de la vivienda en Catalunya, problema que ha calificado de "misión de país", y que se ha comprometido a abordar con los grupos, ayuntamientos, entidades financieras y constructoras.
(Fuente: Parlament Catalunya)