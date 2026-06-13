Illa defiende que el balance del Gobierno es "excelente se compare con lo que se compare"

Barcelona, 13 de junio de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido la acción del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez durante los últimos 8 años y ha dicho que el balance es "excelente se compare con lo que se compare", después de unos años, ha dicho, marcados por acontecimientos como la pandemia y las guerras en Ucrania y Oriente Medio. Así se ha expresado este sábado durante su intervención en el Consell Nacional del PSC celebrado en Terrassa (Barcelona) en la que la Comisión electoral del partido ha certificado los cabezas de lista en 126 municipios catalanes (en los que el PSC no gobierna) de cara a las elecciones municipales de 2027. (Fuente: YouTube PSC)