Illa destaca la oportunidad científica y económica del eclipse: "Lo tenemos todo preparado"

Barcelona, 11 de julio de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacado la oportunidad científica y económica que representa el eclipse solar del próximo 12 de agosto, que será total en el sur de Lleida y las comarcas de Tarragona, y ha asegurado que Catalunya está lista para el fenómeno: "Lo tenemos todo preparado". En una jornada organizada por el Govern en Camarles (Tarragona) sobre el eclipse solar, ha sostenido que Catalunya debe vivir conjuntamente la experiencia y aprovecharla al máximo, y que esta "oportunidad de país" pone en valor, sobre todo, la ciencia, pero también la educación, el territorio y la prosperidad. Y así como lo fue la visita del Papa León XIV o el Grand Départ del Tour de Francia, según el presidente, el eclipse debe ser una oportunidad de presentar Catalunya al mundo: "Una nueva oportunidad para demostrar que Catalunya, cuando se propone hacer bien las cosas grandes, sabe hacerlo con rigor, con coordinación y con beneficio en todo el país". (Fuente: Govern Generalitat)