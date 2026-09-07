Illa reivindica el legado de Tarradellas ante un momento global de "refundación"

Barcelona, 7 de septiembre de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado la figura y el legado del expresidente de la Generalitat Josep Tarradellas ante un momento global de "refundación" con un cambio geopolítico como se puede ver en Ucrania y en el que, dice, en Catalunya hace falta la participación de todas las fuerzas políticas democráticas para afrontar las transformaciones necesarias. Así se ha expresado este lunes en el acto de inauguración del Any Tarradellas, un año de actividades con las que el Govern conmemorará su legado y su retorno del exilio en octubre de 1977, además de su contribución a la recuperación de las instituciones del autogobierno de Catalunya durante la transición, siendo el primer presidente de la Generalitat tras la dictadura franquista. En el acto han participado el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y han asistido, entre otros, los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas y Pere Aragonès y el exvicepresidente del Gobierno, alcalde de Barcelona y conseller del Govern de Tarradellas, Narcís Serra.