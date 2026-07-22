Illa sitúa como principal reto de Raúl Moreno la asunción de más competencias en inmigración

Barcelona, 22 de julio de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha situado entre los principales retos de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat la asunción de más competencias en materia de inmigración: "Me gustaría que esto pudiera ocurrir y, si ocurre, también será un elemento esencial a trabajar prioritariamente desde este Departament". Lo ha dicho este miércoles en el Parlament en su comparecencia a petición propia para informar sobre el relevo al frente de esta conselleria, el primer cambio en el Govern que nombró en agosto de 2024. (Fuente: Parlament Catalunya)