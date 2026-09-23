Illa ve "errores inaceptables" en Educació con PISA al no elevarse a responsables políticos

Barcelona, 23 de septiembre de 2026. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha apuntado a "errores graves e inaceptables" en el proceso de las pruebas PISA 2025 por parte de la Conselleria de Educación y FP, y a deficiencias en la transmisión de información de los responsables técnicos a los responsables políticos en el seno del Departament. Lo ha dicho este miércoles en el Parlament en su comparecencia para explicar el error en las pruebas PISA (que comportó el cese de la secretaria general de Educación y la apertura de 3 expedientes), y que también ha estado marcada por el conflicto docente en Catalunya y el debate sobre el modelo educativo que el Govern y los grupos abordarán esta semana. (Fuente: Parlament Catalunya)