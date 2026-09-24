IMEC impulsa la autonomía tecnológica de Andalucía en semiconductores

Málaga, 24 de septiembre de 2026. El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha confirmado la apuesta del Gobierno andaluz por convertir a Andalucía en una región estratégica para la autonomía tecnológica de Europa durante la inauguración del Global Photonics Economic Forum 2026, encuentro que reúne en Málaga capital a los líderes del sector de la fotónica, la microelectrónica y los semiconductores. Paradela ha destacado el papel fundamental que juega en esta ambición la instalación de IMEC en Málaga, un proceso en el que han contado con la financiación y acompañamiento de la Junta de Andalucía.