El incendio de Almorox (Toledo) obliga a evacuar una urbanización y a confinar Villa del Pardo

Almorox (Toledo), 22 de julio de 2026. El incendio forestal en Almorox (Toledo) ha obligado a la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche y al confinamiento del municipio de Villa Del Prado, según ha informado Emergencias 112. Según han destallado desde el Gobierno regional, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Villa Del Prado para pedirles que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas. (Fuente: Comunidad de Madrid)