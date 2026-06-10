El incendio de Castillejos (Huelva) supera las 5.000 hectáreas

San Bartolomé de la Torre (Huelva), 10 de junio de 2026. El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que el perímetro del incendio de Villanueva de los Castillejos supera ya las 5.000 hectáreas calcinadas, pero ha indicado que se están cumpliendo las previsiones y que todas las actuaciones que se habían previsto desarrollar este miércoles y evitar reactivaciones están "resultando eficaces", al tiempo que ha señalado que el cambio de viento previsto se retrasa aún más por lo que "abre una ventana de oportunidad".