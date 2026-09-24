Un incendio en un cuadro eléctrico en el sótano del Mercado central obliga a desalojarlo

Valencia, 24 de septiembre de 2026. Un incendio declarado al mediodía de este jueves en un cuadro eléctrico en el sótano del Mercado Central de València ha obligado desalojar el edificio, una evacuación que se ha llevado a cabo "en menos de cinco minutos" y en la que no se han registrado daños personales. Únicamente ha tenido que ser atendido por inhalación de humo un vigilante del parking. Los bomberos han dado por extinguido el incendio pasadas las 13.30 horas y han procedido a los trabajos de ventilación que se alargarán durante toda la tarde. Puri López vendedora de la carnicería Rosa Llorens, una de las paradas del Mercado Central, ha explicado que estaban trabajando en su parada cuando ha empezado a sonar la alarma a mediodía y que al poco tiempo han sido desalojados "sin problemas" porque este jueves a esa hora todavía no había mucha gente en el edificio: "Si hubiera sido un viernes o un sábado hubiera sido más problemático".