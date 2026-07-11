El incendio de Los Gallardos se estanca y da una "perspectiva favorable" para su estabilización

Turre (Almería), 11 de julio de 2026. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de España, Félix Bolaños, ha anunciado este sábado por la tarde que el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) no ha sufrido avances a lo largo de la jornada, y se mantiene estancado en las 6.600 hectáreas de terreno afectadas, por lo que, conforme a las condiciones meteorológicas que hay sobre el terreno, ofrece "perspectivas favorables" para darlo por "estabilizado" en las próximas horas.