El incendio de Los Gallardos pasa a situación operativa 0 y esperan controlarlo hoy

Turre, Almería, 13 de julio de 2026. La situación operativa vinculada a la emergencia del incendio forestal declarado el pasado 9 de julio en la localidad almeriense de Los Gallardos, ha descendido a nivel cero, después de que llegase a ser de dos en las primeras horas posteriores a su origen, y se espera que quede "controlado" a lo largo de este lunes. Así lo ha confirmado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante su comparecencia en el puesto de mando avanzado que se ha establecido en Turre (Almería).