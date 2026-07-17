Incendio de Lozoyuela sigue en fase de estabilización y se levanta el confinamiento en Buitrago

Madrid, 17 de julio de 2026. La alcaldesa de Lozoyuela, Lucía Balseiro, ha celebrado que el fuego se ha alejado de su municipio, aunque se ha mostrado prudente ante la posibilidad de que cambie el viento especialmente al mediodía. Por su parte, el alcalde de Buitrago, Javier del Valle, ha indicado también a Europa Press Televisión que actualmente la situación es "más tranquila" porque el frente que tenían el jueves ya está "apagado" y las llamas se van alejando del municipio. "Se estuvo a puntito de meterse en unas urbanizaciones y ahora respiramos un poquito, aunque está fuera de control", ha añadido tras explicar que 50 niños que se encontraban en el polideportivo de la localidad pudieron volver a su casa también alrededor de la medianoche.