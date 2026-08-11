El incendio de Niebla frena su avance y mantiene siete frentes activos

Niebla (Huelva), 11 de agosto de 2026. El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este miércoles de que el incendio forestal declarado el pasado 6 de agosto en Niebla (Huelva), que ya ha recorrido más de 25.000 hectáreas, presenta hasta siete frentes independientes dentro del mismo incendio. No obstante, durante la jornada ha registrado "menos fenómenos convectivos" y su propagación ha sido "la mitad" de la del pasado martes y un 25% menor que hace tres días. "Cada día estamos ahogando más el incendio y su capacidad de desarrollo", ha señalado.