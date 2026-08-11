El incendio de Niebla (Huelva) todavía puede afectar a municipios de Sevilla como El Madroño

Sevilla, 11 de agosto de 2026. El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha comparecido ante los medios en centro de participación activa de El Castillo de las Guardas (Sevilla), donde están alojados los vecinos de El Madroño, para contar la última hora del incendio de Niebla (Huelva). Asegura que el viento es un factor importante a tener en cuenta porque puede provocar que el fuego recorra varios kilómetros. Comenta que se están poniendo todos los medios posibles para controlar el incendio y que no afecte a más municipios de la zona.