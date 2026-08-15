El incendio de Niebla no evoluciona "por primera vez" durante la noche

Niebla (Huelva), 15 de agosto de 2026. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha comunicado este sábado que por primera vez el incendio forestal de Niebla (Huelva), declarado este pasado 6 de agosto en el paraje de Raboconejo y que ha recorrido más de 38.000 hectáreas, no ha evolucionado en ninguno de sus frentes durante la noche. Ante este contexto, ha recalcado la autorización del regreso de 114 vecinos desalojados de cuatro diseminados de Zalamea La Real (Huelva), El Pozuelo, Membrillo Alto, La Delgada y Monte Romero a sus domicilios durante la noche, sumándose a las 60 personas que ya volvieron a sus hogares en la jornada anterior.