El incendio de Niebla no supera la provincia de Huelva ni ofrece "ventana de oportunidad"

Niebla (Huelva), 10 de agosto de 2026. El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha señalado que el objetivo ante el incendio declarado el pasado jueves, 6 de agosto, en el paraje de Raboconejo, en Niebla (Huelva), era evitar que las llamas alcanzaran El Madroño (Sevilla) y superaran el entorno de Berrocal (Huelva), algo que se ha conseguido gracias a la línea de defensa establecida. Sanz ha destacado que el incendio "en absoluto" ha superado la provincia de Huelva, como ocurrió en 2004, y ha advertido de que este entorno "puede ser una zona complicada en cuanto a extensión, no en cuanto a población". Asimismo, ha señalado que no han tenido "ventana de oportunidad para sofocarlo" y que el incendio mantiene a 681 desalojados.