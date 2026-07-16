El incendio de Orés, en Zaragoza, sigue activo y afecta ya a 4.500 hectáreas

Orés (Zaragoza), 16 de julio de 2026. El incendio forestal de Orés, en Zaragoza, continúa activo y mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales. Afecta ya a 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal, y cuatro municipios han sido evacuados. Los equipos de extinción han trabajado a lo largo de todo el perímetro, organizado en cinco sectores. La evolución ha sido favorable en los sectores 2 y 4, aunque el incendio continúa abriéndose por el flanco izquierdo, lo que ha llevado al operativo a centrar sus esfuerzos en consolidar y afianzar el perímetro para evitar una mayor extensión de la jornada de hoy. (Fuente: UME/Infoar/ATBRIF)