El incendio de Las Peñas de Riglos quema 10.000 hectáreas y se destinan "más medios que nunca"

Santa María de la Peña, 14 de agosto de 2026. El incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca) continúa avanzando y ha quemado, desde el lunes pasado, 10 de agosto, hasta este viernes, unas 10.000 hectáreas, poniendo en riesgo el monasterio de San Juan de la Peña. A lo largo del día el Gobierno de Aragón podría ordenar el desalojo de los municipios de Anzánigo y Santa Cilia de Jaca. Se destinan "más medios que nunca" a luchar contra este incendio. Así lo ha indicado este viernes el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón.