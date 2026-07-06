El incendio de Soneja se mantiene “contenido” y se busca evitar “conatos”

Valencia, 6 de julio de 2026. El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, indicaba que el incendio de Soneja (Castellón) ha afectado a aproximadamente 181 hectáreas, con un perímetro que ronda los 8.300 metros cuadrados, y los trabajos de los servicios de extinción se centran este lunes en evitar cualquier posible conato en las "horas críticas" del día por el calor, la humedad y el viento. El director del operativo, Fernando Pérez, ha explicado que la situación actual es de "inversión térmica", con lo que todo el humo se ha mantenido encima del incendio y eso ha hecho que esté más o menos contenido".