Los incendios dan un respiro: Frenan el avance en Valdemaqueda y reabren la Vall d'Uixó

Madrid y Castellón, 28 de julio de 2026. Los incendios forestales que mantienen en alerta a varios puntos de España empiezan a dar un respiro. El intenso trabajo de los equipos de extinción durante la noche ha permitido mejorar la situación, aunque la emergencia está lejos de darse por terminada. En la Comunidad de Madrid, los efectivos han logrado contener el avance de los frentes más activos y evitar que las llamas alcanzaran el municipio de Valdemaqueda, uno de los puntos que más preocupaban. Más de cuatrocientos efectivos, con el apoyo de medios terrestres y aéreos, han trabajado sin descanso para reducir la amenaza, aunque el incendio sigue activo y todavía no está controlado. También mejora la situación en Castellón. La Generalitat ha levantado el confinamiento en La Vall d'Uixó, aunque mantiene las evacuaciones y las restricciones en el resto de municipios afectados por el incendio, que ya ha calcinado unas ocho mil quinientas hectáreas y presenta un perímetro de unos setenta y dos kilómetros. (Fuente: Europa Press, UME, ATRIBF)