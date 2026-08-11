Los incendios en España provocan cientos de evacuados mientras miles regresan a casa

Madrid, 11 de agosto de 2026. Los incendios siguen abrasando España y mientras algunos vecinos vuelven a sus casas, otros acaban de ser desalojados. Es el caso de la localidad sevillana del Madroño, donde sus casi 300 habitantes han tenido que abandonar sus casas ante la proximidad del fuego de la Niebla, en Huelva. Mientras, en Valencia, los vecinos de Catí, en Castellón regresan a sus hogares tras el incendio de Catí y Tírig. A su vez lo hacen los más de 5.000 vecinos de Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael, en Segovia.