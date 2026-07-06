Los incendios forestales siguen afectando a buena parte del país en medio de la ola de calor

Madrid, 6 de julio de 2026. Una docena de medios aéreos entre helicópteros y aviones trabajan en el incendio forestal declarado en el término municipal de Grazalema (Cádiz), concretamente en el Paraje El Alamillo, que ha obligado al desalojo del Hotel Fuerte, así como a elevar la fase de emergencia a situación operativa 1. En un momento en el que prácticamente la totalidad del país se está viendo afectada por una ola de calor, son varios los incendios que continúan activos en nuestro territorio. Una de las comunidades más afectadas es Cataluña, donde hay varios incendios simultáneos que han obligado a confinar a más de 40.000 personas, siendo el más peligroso de todos el de La Bisbal d'Empordá, en Girona. (Fuente: Europa Press / Bombers de la Diputació de Castelló)