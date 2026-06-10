La industria presenta desarrollos tecnológicos en marcha en el ámbito del hidrógeno verde

Madrid, 10 de junio de 2026. Diversos expertos de primer nivel se han dado cita en el Hydrogen Technical Day de Enagás. Una tercera edición en la que se ha compartido cómo están avanzando los diferentes desarrollos tecnológicos alrededor del hidrógeno verde para conseguir un mercado más competitivo, fundamentalmente, en tres ámbitos diferentes. Un evento referente en el que también se ha analizado el futuro del sector y cómo el hidrógeno verde es clave para conseguir un futuro energético seguro. Un encuentro que ha desgranado cómo el hidrógeno verde va a ser clave en el futuro energético y donde Enagás ha presentado HyLoop+, la primera instalación metrológica europea de caudal de hidrógeno a alta presión con patrón primario.