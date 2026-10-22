Inés Rey, tras los altercados después de un acto de Vox: "Se da alas a la ultraderecha"

A Coruña, 22 de octubre de 2026. La alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha condenado los "actos violentos" registrados en la jornada de ayer en la ciudad, tras protestas contra el "fascismo", coincidiendo con un acto de Vox, y después contra la "represión policial" en el mismo. Esto con posteriores altercados en esta última protesta, ante la Subdelegación del Gobierno y con daños en mobiliario urbano. "No es el camino", ha dicho para remarcar que lo que se consigue "es dar más alas a la ultraderecha".