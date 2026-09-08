Un informe del CEAM determinará la severidad del incendio de El Saler

Valencia, 8 de septiembre de 2026. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, y la alcaldesa de Valencia, María José Cataláhan anunciado que el informe elaborado por el Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), dependiente de la administración autonómica, determinará la severidad y la afectación del incendio de la Devesa de El Saler, en la ciudad de Valencia, sobre la vegetación y el suelo de este paraje natural y planteará medidas para proceder a su regeneración.