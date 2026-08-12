Ingeniero forestal alerta del riesgo extremo de incendios durante el eclipse

Madrid, 12 de agosto de 2026. El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de la Comunidad de Madrid ha alertado sobre el riesgo extremo de incendios forestales que conllevará la celebración del eclipse solar debido a la gran cantidad de gente que va a salir a verlo. El decano territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de la Comunidad de Madrid, Carlos Madrigal, ha subrayado que el peligro se ve agravado por las condiciones meteorológicas actuales, puesto que ha manifestado que "el 95% de las causas de incendios forestales son producidas por la mano del hombre, ya sea de forma negligente o de forma directa". Además, ha alertado que "seguimos con mucho calor, con humedades relativas muy bajas, prácticamente llevamos en muchas zonas de España tres, cuatro meses sin llover y la vegetación está muy, muy seca".