Ingenieros de Montes abogan por una mayor gestión del territorio para reducir los incendios

Madrid, 31 de julio de 2026. La secretaria general del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Margarita Hernández,ha abogado por recuperar "la gestión activa del territorio" para reducir la vulnerabilidad de los bosques. En este sentido ha recordado que en España el aprovechamiento de la masa forestal que crece cada año "no llega al 40% de la madera", mientras que "la media de la Unión Europea está en torno al 70%", lo que evidencia que "hay varios países que están haciendo una gestión más activa de su territorio".