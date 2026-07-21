Ingenieros de montes reclama más inversión en gestión forestal para prevenir grandes incendios

Madrid, 21 de julio de 2026. Tras los incendios ocurridos en lo que llevamos de verano y que han dejado varios muertos y miles de hectáreas de terreno calcinadas, los expertos reclaman multiplicar la inversión en prevención mediante la gestión sostenible de los montes, una estrategia que consideran insuficientemente financiada y que además contribuiría a combatir el abandono rural. En declaraciones a Europa Press Televisión, la vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Arantza Pérez, ha asegurado que los incendios cada vez "son más grandes y más virulentos", un hecho que responde a múltiples factores entre ellos la meteorología, la orografía y el viento.